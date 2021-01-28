شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وجيه المنوفي لتطويره التعليم الثانوي في ظل جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مديرية التعليم بكفرالشيخ وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا،احتفال محدود لتكريم وجيه ابراهيم المنوفي، مدير عام إدارة التعليم الثانوي بإدارة قلين التعليمية،حيث قام وائل محمد لطفي،مدير عام التعليم الثانوي بمديرية التعليم بكفرالشيخ بعد العرض على الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التعليم بتكريمه ومنحه شهادة تقدير لدوره الكبير في تطوير نظام التعليم في المدارس الثانوية بإدارة قلين التعليمية في ظل جائحة كورونا.

حيث قام بتفعيل السبورات التفاعلية بالمدرسة للطلاب من خلال الجروبات والمنصة،لتلقي المعلومات من خلال بنك المعرفة،وتحديث بيانات الطلاب والعاملين، وإتمام الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي من خلال كود الطالب والرقم القومي.

حضر حفل التكريم كلا من يوسف البسيوني، مدير عام ادارة قلين التعليمية،نجوي حمدي، وكيل الإدارة، والدكتور السعيد طنطاوي، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وبعض معلمي التعليم الثانوي بقلين، وفي نهاية الاحتفالية حرص الحضور على التقاط بعض الصور التذكارية.