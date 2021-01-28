شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية عرابة أبوالدهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد، اليوم، الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية «عرابة أبوالدهب» بدائرة مركز سوهاج، إحدى القرى النموذجية ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا.

وتفقد القاضى، يرافقه شريف أبوسحلي منسق وحدة مبادرة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء الوحدة، مجمع الخدمات بمجلس القرية والذي تم تطويره بالكامل، ويشمل «مركز شباب عرابة أبوالدهب، ومدرستين إبتدائي، وإعدادي، والوحدة المحلية للقرية، ومركز الأمومة والطفولة، ومحطة رفع مشروع الصرف الصحي»، كما تفقد مدرسة التعليم المجتمعي بالقرية «الفصل الواحد»، وأعمال الصيانة والترميم التي تمت بها.

وأكد نائب المحافظ، على أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجاز بالقرية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي ساهمت في تحقيق التنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا.