شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال امتحانات نهاية العام لطلاب كلية الطب البشري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2020 /2019، لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب البشري بالجامعة، والبالغ عددهم 315 طالب وطالبة.

واطمأن رئيس الجامعة- خلال جولته ببعض اللجان التي رافقه فيها الدكتور حسان النعماني عميد الكلية، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، على انتظام وانضباط الإمتحانات، وتأكد من مدى ملاءمتها لمستوى الطلاب، وشدد على الطلاب والملاحظين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوي فيروس كورونا.

وقال الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب، أن الامتحانات بدأت في 27 أكتوبر الماضي بمقرر الجراحة العامة، وانتهت اليوم بمقرر التوليد وأمراض النساء، موضحاً أنه تم استثناء هذه الدفعة من إجازة منتصف العام بقرار من مجلس الوزراء حتى يتثنى لهم استلامهم العمل كأطباء تدريب في أول مارس 2021.