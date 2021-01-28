شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تدريب العاملين بالمحافظات على التحول الرقمي للارتقاء بالخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة تدريبية عن أساسيات التحول الرقمي في المحافظات، كما ينظم المركز دورتين تدريبيتين عن تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسي وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال التخطيط للتنمية المستدامة، إضافة إلى استمرار دورة اللغة الإنجليزية التي بدأت هذا الأسبوع وتستمر على مدار الأسبوع القادم، ويستفيد من هذه الدورات 117 متدرباً من جميع المحافظات.

تأتي هذه الدورات تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الخميس، على أهمية التحول الرقمي في المحافظات للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات بما يساهم في رفع مستوى الأداء خاصة وأن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وتقديم الأفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن التحول الرقمى في المحافظات هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة وهو ليس نوع من الترف وإنما أصبح أسلوب حياة لاسيما بعد أزمة وباء كُورونا موضحا أن التحول الرقمى ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.

وأوضح أن الخطة التدريبية الحالية لمركز سقارة اعتمدت على الاحتياجات الواردة من المحافظات ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة في العمل بالإضافة إلى رؤية الوزارة بضرورة تأهيل الإدارات والفئات الوظيفية الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبة التطور التكنولوجي والاعتماد على التحول الرقمى لسرعة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التي يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات مع التأكيد على أن تسهم المادة العلمية لكل دورة في الارتقاء بالوضع القائم في كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات مشيرا إلى أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية وقياس مدى تطور مهاراتهم بما يساهم في رفع مستوى رضا المواطنين المتعاملين معهم في الخدمات المقدمة لهم.