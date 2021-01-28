شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: التعليم من أهم القطاعات الداعمة لتنمية المجتمع السيناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على اهتمام الدولة بالتعليم على أرض سيناء.

وأعلن المحافظ في تصريح له، عن اهتمامه الكبير بالتعليم باعتباره من أهم القطاعات الداعمة للتنمية والنهوض بالمجتمع السيناوي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالتعليم ورصد اعتمادات كبيرة لإقامة المنشآت التعليمية.

وأضاف أن القرار الجمهوري عام 2016 بانشاء جامعة العريش كجامعة مستقلة يعد نقلة تنموية على طريق التنمية بأسلوب علمي من خلال الكليات المتنوعة التي تضمها الجامعة (10 كليات حاليًا، وجاري افتتاح كليات أخرى) لتخريج متخصصين في مختلف مجالات التنمية إلى جانب تلبية احتياجات المجتمع المحلي، وذلك بخلاف جامعة سيناء وعدد من المعاهد الخاصة في مختلف التخصصات.

وقال المحافظ إن جامعة العريش تلعب دورًا كبيرًا في التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن جامعة العريش شريك أساسي في عمليات التنمية على أرض سيناء، وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر أي جهد في توفير أية احتياجات لجامعة العريش، لأن ذلك يصب في مصلحة أبناء المحافظة، وأنه يجب التكاتف بين الجميع للنهوض بشمال سيناء، علاوة على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بمحاور التنمية المختلفة في محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.