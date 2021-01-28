شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل من «تضامن الإسكندرية» لإنقاذ أسرة تعيش داخل ماسورة صرف صحي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لإنقاذ أسرة تعيش داخل ماسورة صرف صحى، وسرعة تلبية طلباتهم وتوفير مسكن ملائم.

من جانبها، قالت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه بمجرد رصد الحالة تم التحرك بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأضافت، أن جمعية «خليك إيجابي» سارعت بالتحرك والعمل على تلبية الاحتياجات العاجلة، وأنه تم التواصل مع الأسرة وتوفير مسكن لهم بالتعاون مع «فاعل خير» أقدم على استأجر شقة لإقامة الأسرة فيها بشكل مؤقت، مع العمل على توفير الضروريات اللازمة لهم.

وأشارت إلى أنه جارى العمل على تقديم الخدمات اللازمة للأسرة مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني لحماية هذه الأسرة ودعمها اجتماعياً واقتصادياً وصحياً.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تداولوا بالصور مأساة بسام إبراهيم عطية الذي أقام برفقة زوجته و3 أطفال داخل ماسورة صرف صحي كبيرة بشارع البصل، بمنطقة الفلكي، شرقي الإسكندرية، لمدة 22 يوما بعد طرده من مسكنه لعدم تمكنه من دفع الإيجار.

ومن جانبه، روى «بسام» قصة ٣ أسابيع قضاها بالشارع، وقال: «شوفت أصعب أيام حياتى واتبهدلت أنا وأسرتى تحت المطر والبرد، بعد أن طردنى صاحب الشقة لعدم سداد الإيجار».

وأوضح «بسام»، لـ«المصرى اليوم»، أنه خرج مطرودا من شقته ليلا يبحث عن مأوى هو وأسرته المكونة من زوجته و3 أطفال أكبرهم رحمة 8 سنوات، وسما 4 سنوات، وأدهم رضيع لا يتعدى عمره 4 أشهر، فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى مواسير الصرف الصحي كبيرة الحجم لتحمي أسرته من البرد والأمطار، لافتا إلى أن بعض الأهالى كانوا يقدمون لهم الطعام فيما كان يقوم بإشعال النيران فجرا لتدفئة الاطفال.

وأضاف «بسام»: «فقدت كل أوراقى وقسيمة الزواج ولم أستطع استخراج شهادة ميلاد لنجلى الرضيع وكل ما أطلبه سكن يأوى عائلتى وإلحاق أبنائى بالمدارس حتى لا يواجهون نفس مصيرى».