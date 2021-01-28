شكرا لقرائتكم خبر عن على حرحش.. بطل مصرى فى إيطاليا ينقذ الأهالى من حريق ضخم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المصرى فى أى مكان معروف بشهامته ورجولته وحرصه على مساعدة المحتاجين، هذا ما عبر عنه الموقف البطولى للمواطن المصرى "على سيد صديق" الشهير بـ"على حرحش"، والذى كاد أن يضحى بحياته لإخماد حريق كبير نشب بأحد المبانى فى ميلانو بإيطاليا وساهم فى إنقاذ عدد من الأرواح من موت محقق.

”الخليج 365” تواصل مع المواطن المصرى "على حرحش" حيث كشف عن القصة الكاملة لإنقاذه حياة الأهالى وكواليس إخماده الحريق في أحد المباني السكنية في ميلانو، وكيف لم يخشى على نفسه من النيران.



على حرحش

وبدأ المواطن المصرى "على حرحش" سرد تفاصيل القصة، بأنه كان يقف برفقة صديق له يوم السبت وهو يوم معروف عنه أنه إجازة وكانت الساعة 7.15 صباحا والجميع يخلد في النوم، وفجأة سمع صوت انفجار ضخم تسبب في تساقط زجاج واجهات المباني المقابلة للمبنى مصدر الصوت وفجأة شاهد نيران خرجت بشكل كبير من المبنى والذى أكتشف بعد ذلك أن سببه قد يكون نتيجة خروج كمية كبيرة من الغاز مخزنة طوال الليل في المكان وبسبب أو بأخر نشب الحريق .

وأضاف المواطن المصرى، أنه سمع صوت صراخ عنيف اكتشف أنه لشاب النيران تلتهمه فذهب مسرعا لسيارته وأحضر مجموعة من البطاطين دون تردد أو تفكير وأسرع نحو الشاب لإطفاء النار التي أمسكت بالشاب وتجريده من ملابسه وتغطيته بـ"مفرش" بعد إخراجه من موقع الحريق بعد أن سقط الشاب الإيطالى مغشيا عليه.



إزالة آثار حريق المبنى فى ميلانو

وأشار البطل المصرى كما لقبه الإعلام الإيطالى، إلى أنه ظل يصرخ في عدد من المتواجدين بمحيط الواقعة للمساعدة بعدما شاهد أغلبهم يكتفون بالتصوير والمشاهدة بهواتفهم المحمولة، لافتا إلى أنه علم أن ابنته وزوجته لازالا داخل موقع الحريق ووقتها كانت النيران زادت حدتها فأسرع للدخول من مكان آخر لإنقاذهم، قائلا: "ربنا ألهمنى إنى استخدم خرطوم المطافى وعمل من خلاله مدخل لدخول الشقة والوصول لحجرة النوم لإنقاذهم".



آثار حريق المبنى فى ميلانو

وتابع البطل المصرى، قائلا: "فضلت أدور عليهم لحد ما لقيتهم نازلين مع باقى السكان في المبنى وقمت وقتها بعمل ممر للسكان للنزول وإزاحة الزجاج المنتشر نتيجة الحريق وحسيت إن مواسير الغاز هتنفجر فوجهت الخرطوم المياه عليها حتى لا تحدث كارثة ولا تنفجر المبنى بالكامل".

وأكد المواطن المصرى "على حرحش": "مصر عايشة جوايا وعايش في إيطاليا وقلبى مع مصر وأجمل ذكرياتى في شوارعها وبحلم ليها الرفاهية والتقدم"، مضيفا:"الرئيس السيسى رجل متحضر ويقدم الكثير من أجل مصر ولازم كل المصريين يقفوا خلفه".