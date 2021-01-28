شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقرر زيادة إنتاج لقاحات الدواجن من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، أن هناك دعما لتحويل مزارع التربية المفتوحة للدواجن بالوادي والدلتا إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض والتوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محلياً .

وأوضح تقرير وزارة الزراعة، الذى حصل لـ" الخليج 365"،على نسخة منه،أنه في مجال التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محلياً تم التوجيه لإنشاء وتطوير خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة خلال عام 2020 ، يستهدف زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً، وقد بدأ التشغيل التجريبي له مع نهاية عام 2020. تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يساهم بقدر في تخفيض جانب من التكلفة للمربى.

وأضاف التقرير، إنه تم خلال 2020 انشاء خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية سيؤدي إلى زيادة نسبة تغطية اللقاحات من 8% إلى 30%، وهو ما يشير إلى أن مصر قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن .

وأشار التقرير إلى إرتباط خطة إنتاج اللقاحات بتنمية قطاع الإنتاج الداجني تركزت في إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والانشطة المرتبطة به واعتماد وتسجيل 14 منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE أسفرت عن فتح مجال لتصدير الدواجن لأول مرة منذ عام 2006 لعدة دول كما يوجد 24 منشأة أخرى جاري استكمال اجراءات اعتمادها.

ولفت التقرير إلى صدور 22 قرارا منها 9 قرارات جمهورية و13 قرارا من مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتخصيص مواقع خارج الدلتا ووادي النيل لإنشاء مزارع للإنتاج الداجني تطبق قواعد الأمان الحيوي اللازمة، وتساهم في زيادة الإنتاج الداجني وتوجيه جزء من إنتاجها إلى التصدير إلى الخارج.