شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تستكمل خطتها لحصر مزارع الفاكهة القديمة لتجديدها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان متخصصة، استكمال خطتها فى إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتم حاليا استكمال خطة وزارة الزراعة، بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

وقال محمود عطا، إن هناك تكليفات لجميع الإدارات يتكثيف اعمالها فى عملية الإحلال والتجديد فى الأراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.

فيما تواصل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تنفيذ عدة برامج توعوية حول أهمية المرور الميداني وتطوير الكفاءة المهنية لمهندسي البساتين والتعاون المستمر بين الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية وجميع الجهات المعنية بالوزارة بهدف إطلاع المزارعين وجميع المهتمين بالمجال الزراعي المصري على أحدث التطورات الزراعية العلمية و الإجرائية والتي من شأنها رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المصري كما وكيفا.

كانت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عقدت عدة دورات تدريبية لمهندسين إدارة البساتين وإدارة الأراضى والمياه تحت إشراف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بهدف تزويدهم بالمعلومات والإرشادات المهنية فى مجال الصوب الزراعية وتحليل مياه الري والتربة بها بهدف إنشاء منظومة زراعية تعمل على توفير المياه وتحقيق الكفاءة الإنتاجية للإنتاج الزراعي المصرى.