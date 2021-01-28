شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مشروع لتطوير طريق "المنصورة ـ جمصة" بتكلفة 1.26 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / بلبيس الصحراوى بطول 23 كم، ليصبح الطريق بعرض 3 حارات لكل اتجاه بدلا من 2 حارة فى كل اتجاه مع رفع كفاءة الطريق القائم بتكلفة إجمالية للمشروع مقدارها 185.7 مليون جنيه، وحيث بلغت نسبة التنفيذ 90%.

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقاً لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس في مواقع العمل المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وسرعة رفع كفاءة محطة تحصيل رسوم الهايكستب والاستغلال الأمثل لكافة الاراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري وأن يتم ازالة المخلفات والقمامة والاتربة على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الجمالي للطريق والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

بعدها فاجئ وزير النقل العاملين في مزلقان الحصة بمحافظة الشرقية الزيارة، حيث أكد على أهمية اليقظة التامة للحفاظ على سلامة المواطنين وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المزلقان وعمل إزدواج للمسافة من المزلقان وحتى مدخل قرية الحصة تسهيلا لحركة تنقل المواطنين، كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبرى علوى أعلى مزلقان العصلوجى بخط الزقازيق /بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة، حيث يبلغ طول الكوبرى 405 أمتار وإجمالى تكلفته 88 مليون جنيه، والذى يتم إنشائه بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات، وزيادة معدلات السلامة والأمان.

ووجه الوزير بتكثيف أعمال التنفيذ وأن يكون الكوبرى للسيارات والمشاة وليس للسيارات فقط، حيث سيتم إلغاء المزلقان بعد الانتهاء من تنفيذ وإنشاء الكوبرى، كما أكد الوزير على أن يراعى عند تصميم وتنفيذ الكبارى التى يتم تنفيذها على خطوط السكة الحديد المفردة، أن هذه الخطوط المفردة سيتم إزدوجها، مثل خط القاهرة/ بلبيس/ الزقازيق وخط منوف /طنطا.

بعدها توجه الوزير بمتابعة أعمال إزدواج طريق الزقازيق - السنبلاوين الذى يبلغ طوله 37.5 كم وعرضه 30 مترا، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه ويبلغ تكلفته الإجمالية 812 مليون جنيه، وحيث كان فى استقباله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ كافة قطاعات المشروع الذي يشتمل على 59 عملا صناعيا (24) كوبرى و ( 34) نفق وعدد (1) بربخ .

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة فى أعمال التنفيذ، خاصة مع أهمية الطريق في الربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية ومساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية، كما أكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير الطرق داخل محافظة الشرقية والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري مثل طريق الفردان/ الصالحية والزقازيق /ههيا /ابوكبير .

وتوجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة في المسافة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة علي النيل، حيث يتم إضافة حارة ثالثة للطريق بطول 4,5 كم ليصبح عرض الطريق 14 متر في كل اتجاه (بواقع 3 حارات وطبان مرصوف في كل اتجاه) وكذلك إنشاء منزل ومطلع لكوبرى الجامعة على النيل حيث تبلغ قيمة المشروع 450 مليون جنيه وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة في تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية الى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولي الساحلى.

وفى ختام جولته، تفقد الوزير مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه) بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه حيث تفقد ، قطاعات المشروع المختلفة وأكد على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد خاصة مع تقدم معدلات التنفيذ بالطريق واعمال الرصف الخاصة ببعض القطاعات به.

كما وجه وزير النقل، بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.



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