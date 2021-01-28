شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 50 رحلة جوية تقل 4441 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، 50 رحلة دوليةً قادمة من عدة جهات وعلى متنهم 4441 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار إن صالات الوصول أستقبلت اليوم الخميس 50 رحلة قادمة من عدة جهات منها نيويورك موسكو فرانكفورت ميونخ برلين روما دبى جدة الرياض المدينة الشارقةً أبوظبى أسطنبول بيروت المنامة عمان مسقط أثينا أديس أبابا فيينا جوانزو نيروبى الخرطوم عدن حائل أربيل بغداد ميلانو دمشق جوبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72ساعة، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.