شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: جائحة كورونا أضعفت قدرة الحكومات على التصدى للعنف ضد النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، أن تفشي جائحة كورونا تسبب في اضعاف قدرة الحكومات على التصدى للعنف ضد المرأة، وغردت غادة والى على حسابها بموقع "تويتر": "لقد أضعفت الجائحة من قدرة الحكومات على التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، مما يعرض حياتهن للخطر. علينا التحرك من أجل حمايتهن وتحقيق العدالة".



غادة والى على تويتر

وشددت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، على أهمية دليل هيئة الامم المتحدة لتعزيز للحفاظ على المرأة، قائلة: "يمثل الدليل الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة إضافة هامة ستعزز من جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد".

وقبل ذلك، أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، على أهمية التعليم لتمكين النساء ومكافحة الفقر في العالم، موضحة أن التعليم يعزز من مهام بناء الشباب لمواجهة الاستغلال والتطرف العنيف.

وفى مناسبة يوم التعليم العالمى، غردت الدكتورة غادة والى، على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "من خلال التعليم يمكننا انتشال الناس من الفقر، وتمكين النساء والفتيات، وبناء قدرة الشباب على الصمود ضد الاستغلال والجريمة والتطرف العنيف. نحن بحاجة إلى تضامن دولي للمساعدة في الاستثمار في تعليم أفضل، والبناء إلى الأمام من الأزمة نحو مستقبل عادل للجميع".

وفى وقت سابق، قالت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، الدكتورة غادة والى، إن أزمة كورونا فاقمت جرائم العنف ضد المرأة في العديد من الدول، حيث أدى الإغلاق العام إلى زيادة مخاطر العنف وانخفضت فرص وصول المرأة إلى خدمات الشرطة والعدالة الأساسية.