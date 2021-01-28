شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنفذ برامج الحماية الاجتماعية بالقرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى العديد من التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية بالقرى المستهدفة من المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الارتقاء بمعيشة الأهالي في هذه القرى وتحسين الخدمات في مختلف المجلات بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية.

كما تنسق وزارة التضامن مع الشركاء والوزارات المعنية وبتوجيهات القيادة السياسية لحصر احتياجات القرى فى المناطق المستهدف، والعمل على تطويرها، وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية وكافة احتياجات القرى، بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات، بجانب التوسع فى إطلاق القوافل الطبية، وتقديم أوجه الرعاية لأبناء الأسر الأكثر احتياجا فى القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة"، كذلك أيضا تكثيف البرامج التوعوية مثل العنف ضد المرأة، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وتأهيل منازل الأسر الفقيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد كتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد.