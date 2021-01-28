وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والسكة الحديد بالوجه البحري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة - بلبيس) الصحراوي بطول 23 كم ليصبح الطريق بعرض 3 حارات لكل اتجاه بدلا من 2 حارة في كل اتجاه مع رفع كفاءة الطريق القائم بتكلفة إجمالية للمشروع قدرها 185.7 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90%.

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقاً لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس في مواقع العمل المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وسرعة رفع كفاءة محطة تحصيل رسوم الهايكستب والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري وأن يتم إزالة المخلفات والقمامة والأتربة على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الجمالي للطريق والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .

وفاجئ وزير النقل العاملين في مزلقان الحصة بمحافظة الشرقية حيث أكد على أهمية اليقظة التامة للحفاظ على سلامة المواطنين وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المزلقان وعمل ازدواج للمسافة من المزلقان وحتى مدخل قرية الحصة تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط (الزقازيق - بلبيس - شبين القناطر - القاهرة)، وحيث يبلغ طول الكوبري 405 أمتار وإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان.

ووجه الوزير بتكثيف أعمال التنفيذ وأن يكون الكوبري للسيارات والمشاة وليس للسيارات فقط حيث سيتم إلغاء المزلقان بعد الانتهاء من تنفيذ وإنشاء الكوبري، كما أكد على أن يراعى عند تصميم وتنفيذ الكباري على خطوط السكة الحديد المفردة أن هذه الخطوط المفردة سيتم ازدواجها مثل خط (القاهرة - بلبيس -الزقازيق)، وخط (منوف - طنطا).

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال ازدواج طريق (الزقازيق - السنبلاوين) الذي يبلغ طوله 37.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتبلغ تكلفته الإجمالية 812 مليون جنيه.

كان في استقباله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ كافة قطاعات المشروع الذي يشتمل على 59 عملا صناعيا، 24 كوبري، و34 نفقا، و1 بربخ.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في أعمال التنفيذ خاصة مع أهمية الطريق في الربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية ومساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

كما أكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير الطرق داخل محافظة الشرقية والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري مثل طريق (الفردان - الصالحية)، وطريق (الزقازيق - ههيا - أبوكبير).

وتوجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة في المسافة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل حيث يتم إضافة حارة ثالثة للطريق بطول 4,5 كم ليصبح عرض الطريق 14 مترا في كل اتجاه (بواقع 3 حارات وطبان مرصوف في كل اتجاه) وكذلك إنشاء منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل حيث تبلغ قيمة المشروع 450 مليون جنيه ويساهم في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة في تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية إلى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولي الساحلي.

وفي ختام جولته تفقد الوزير مشروع تطوير طريق (المنصورة - جمصة) ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه) بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه.

وتفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة، وأكد على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد خاصة مع تقدم معدلات التنفيذ بالطريق وأعمال الرصف الخاصة ببعض القطاعات به.

كما وجه وزير النقل، بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.