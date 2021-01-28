القوى العاملة: تعيين 2078 شابا بينهم 17 من ذوي القدرات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 2078 شاباً، من بينهم 17 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5654 شابا باحثا عن العمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفاً و500 جنيه لـ 15 عاملاً، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، و4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 7500 جنيه.

وأوضح علي حامد الزقم مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي، أن المديرية استخرجت 2250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 157 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأوضح وكيل المديرية، أنه تم عقد 4 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، فضلا عن 23 ندوة في مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل.​