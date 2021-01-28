القابضة للمياه: متابعة لحظية للتعامل مع بلاغات الأمطار بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، مناطق: (الطريق الصحراوي، موقع الثروة السمكية بالعامرية، الجراري، مدخل عبدالقادر، محور المحمودية كوبري حجر النواتية، منطقة الجمرك، جليم، كوبري منشا، كارفور، ونفق قناة السويس) بمحافظة الإسكندرية، والتي شهدت سقوط أمطار بكثافات متفاوتة دون وجود تجمعات للمياه.

وأكد نافع، المتابعة اللحظية من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة، لتعامل الشركة مع أي تجمعات للأمطار في حينه، وكذلك بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 175.

وأوضح أن الاستعدادات لنوة الكرم بدأت منذ أيام طبقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، برفع درجة الاستعدادت القصوى بكافة القطاعات، وانتشار المعدات والبدالات وسيارات كسح المياه لتغطي المحافظة بالكامل، والعمل على مدار الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأوضح أنه يتم الدفع بحوالي 120 سيارة ومعدة وبدالة، والعمل على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.