"التنمية المحلية" تنظم دورة تدريبية عن التحول الرقمي للارتقاء بمنظومة الخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة تدريبية عن أساسيات التحول الرقمي في المحافظات، كما ينظم المركز دورتين تدريبيتين عن تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسي وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال التخطيط للتنمية المستدامة إضافة إلى استمرار دورة اللغة الإنجليزية التي بدأت هذا الأسبوع وتستمر على مدار الأسبوع القادم ويستفيد من هذه الدورات 117 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية التحول الرقمي في المحافظات للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات بما يساهم في رفع مستوى الأداء خاصة وأن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وتقديم الأفضل للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن التحول الرقمي في المحافظات هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة وهو ليس نوعا من الترف وإنما أصبح أسلوب حياة لاسيما بعد أزمة وباء كُورونا موضحا أن التحول الرقمي ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الخطة التدريبية الحالية لمركز سقارة اعتمدت على الاحتياجات الواردة من المحافظات ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة في العمل بالإضافة إلى رؤية الوزارة بضرورة تأهيل الإدارات والفئات الوظيفية الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبة التطور التكنولوجي والاعتماد على التحول الرقمي لسرعة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التي يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات مع التأكيد على أن تسهم المادة العلمية لكل دورة في الارتقاء بالوضع القائم في كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات، مشيرا إلى أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية و قياس مدى تطور مهاراتهم بما يساهم في رفع مستوى رضا المواطنين المتعاملين معهم في الخدمات المقدمة لهم.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات الأسبوع الـ 20 اليوم الخميس وذلك بتخريج 97 متدرباً حصلوا على 3 دورات تدريبية في تصميم الشبكات للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال الشئون المالية والشئون القانونية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والتعاون الدولي والمشروعات وإدارة مشروعات التعاون الدولي والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية.​