شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «التطوع حياة» للاهتمام بأطفال الجزر النائية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الخميس، مبادرة «Yalla volunteer»، أو «التطوع حياة»، داخل مدينة أسوان، والتى تهدف إلى نشر الوعى بالقضايا: «الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والعمل الخيرى والإنسانى»، من خلال اختيار فريق من الشباب المتطوعين بالمحافظات التي تزورها المبادرة.

وقالت سارة بيصر، المدير التنفيذى للمبادرة، إن المبادرة انطلقت بمدينة أسوان وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتستهدف سكان الجزر النيلية بالمناطق النائية الذين قد لا يتلقون مزيداً من الاهتمام، نظراً لأن كثير منهم يعيش بعيداً عن المَدينة، أو حَتى في عُزلة ثقافية.

وأضافت «بيصر»، أن المبادرة تسعى لتكوين فريق من المتطوعين من محافظة أسوان، وتأهيلهم وتدريبهم على آليات التَطوع، والعمل المجتمعى، موضحةً بأن فريق المتطوعين نفذ أنشطة تطوعية في جُزر «هيسا، تنقار، وسهيل» وهم من الجزر النوبية المنعزلة عن المدينة.

وأوضحت، أن الأنشطة تنوعت بين أنشطة تعليمية، وتنمية مهارات للأطفال، وأنشطة توعية صحية للسيدات، وأنشطة لنشر الوعى البيئى لدى شباب تلك الجزر، لافتة أنه بالتوازى مع هذا سيتم توثيق التراث النوبى لدى سكان تلك الجزر، جمال المكان في أسوان، لحرص المبادرة على أن يكون لها دوراً ثقافياً في حفظه، ونشره.

ومن جانبه، قال محمد الخشاب مؤسس المبادرة، إن المبادرة هي فكرة شبابية من الدرجة الأولى تهدف لدعم الأنشطة التطوعية، وتضم نحو 800 شاب على مستوى الجمهورية.

وأوضح مؤسس المبادرة، بأنه من خلال آليات التنفيذ الثلاثة الخاصة بالمبادرة، تهدف لترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، وجعله قائمًا على أسس سليمة، من حيث وعى المتطوع بحقوقه، وتأهيله وتدريبه، وبناء شخصيته بشكل متكامل، ليؤدى دوره التطوعى على أكمل وجه.

وقال «الخشاب»، إن المبادرة شملت أنواع التطوع المختلفة، وشتى الطرق الممكنة لمساعدة الغير، لأنها تعمل على أربعة محاور رئيسية، هم: «القضايا الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والبيئة»، مؤكداً أنه في حالة الاهتمام والعمل على هؤلاء الشباب جيداً، سيكون المستقبل أفضل، وسيكون هناك تغيير جذري للوطن.