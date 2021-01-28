شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف: كلية الدراسات العليا راعي علمي لمبادرة «بيئة مصر1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة على مشاركة كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة من خلال قسم علوم البيئة والتنمية الصناعية كراعي علمي في مبادرة (بيئة مصر 1) تحت شعار «بيئة نظيفة للتنمية المستدامة» لتعزيز جهود التنمية البيئية والارتقاء بمعايير النشاط الصناعي وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2021 على هامش اليوم العالمي للبيئة، جاء ذلك بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مشاركة كلية الدراسات العليا تأتي انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية في حماية البيئة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 في المجال البيئي والصناعي والوصول بالبيئة الاقتصادية إلى أعلى المستويات للحفاظ على البيئة.