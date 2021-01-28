شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية ترفع درجة الطوارئ القصوى لمواجهة نوة الكرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد إلى الطوارئ القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الطقس السيئ تزامنا مع نوة الكرم التي تضرب الإسكندرية، اليوم الخميس، ويصاحبها رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر لمدة 7 أيام.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً ومتوسطة وخفيفة مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وكلف المحافظ جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي، بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.