شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 حالات كورونا وخروجهم من مستشفى عزل أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى أسوان التخصصي المخصصة لعزل حالات كورونا، عن خروج 6 حالات تعافي من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد«كوفيد19»، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى، والتي جاءت نتائجهم سلبية.

وأكد الدكتور أشرف حماد، مدير عام المستشفى، أن عدد المتعافين بمستشفى أسوان التخصصي وصل إلى 1248 متعافي منذ تخصيصها مستشفي عزل صحي.