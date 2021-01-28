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تعافي 6 حالات كورونا وخروجهم من مستشفى عزل أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى أسوان التخصصي المخصصة لعزل حالات كورونا، عن خروج 6 حالات تعافي من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد«كوفيد19»، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى، والتي جاءت نتائجهم سلبية.

وأكد الدكتور أشرف حماد، مدير عام المستشفى، أن عدد المتعافين بمستشفى أسوان التخصصي وصل إلى 1248 متعافي منذ تخصيصها مستشفي عزل صحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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