شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 771 حكما قضائيا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 771 أحكام قضائية ما بين جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ 115 حكم بالحبس الجزئي و39 مستأنف و350 غرامة و230 مخالفة متنوعة.