شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل عن الزراعة التجددية في الاحتفال بيوم البيئة المصرى بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد زكى أبوكنيز رئيس الإتحاد النوعى للبيئة بأسوان، أنه سيتم تنظيم ورشة تحضيرية بعنوان الزراعة التجددية، مساء غدا الجمعه على برنامج الزووم في إطار الإحتفالية التي ينظمها الإتحاد النوعى للبيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني في مصرز

وأضاف أبوكنيز أن ورشة العمل تأتي كجزء من مشاركة منظمات المجتمع المدني في احتفالات يوم البيئة الوطني المصري ويحاضر فيها الدكتور خالد غانم – أستاذ الزراعة الأورجانيك ورئيس قسم البيئة والزراعة الحيوية بجامعة الأزهر – متحدثا حول مفهوم الزراعة التجددية Regenerative Farming، وهو أحد المفاهيم العالمية الحديثة للزراعات المستدامة، كما يتحدث الدكتور أحمد زكي أبوكنيز- رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان ونائب رئيس منتدي نهر النيل- متحدثا عن مفاهيم جديدة لاستخدام المياه في الزراعة.

كما يتحدث خلال الورشة، الدكتور رضا محمد رزق- خبير موارد الجينات والتنوع البيولوجي- متحدثا حول الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي.

ويدير الورشة المهندس السعيد اللبان الأمين العام المساعد بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.