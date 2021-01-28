شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: كتلة شمالية هوائية تتقدم أقصى غرب البلاد وأمطار غزيرة بالسلوم ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي تكونات للسحب المتوسطة على الإسكندرية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط الامطار وقد أمطرت من بدايه الصباح بالفعل.

وخلال الساعات القادمة تتقدم كتلة شمالية هوائية على أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السلوم ومطروح نتيجة امتداد منخفض سطحى على البحر المتوسط يعمل على رفع السحب اإلى ارتفاع عالية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من المنوفية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة.