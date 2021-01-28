شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة لجان من باحثى أمراض النبات للمرور على زراعات القمح لاكتشاف الصدأ الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات المختلفة، للاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الأصفر وعلاجها على الفور فى حال وجودها.

وأشار مدير المعهد، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتواصل الدائم وعلى أرض الواقع مع المزارعين فى الخقول، واكتشاف المشكلات والعمل على حلها فورا.

وأكد أنه تم توجيه باحثى قسم بحوث القمح بمقر القسم بالجيزة وبالمحطات البحثية المختلفة بالمرور على زراعات القمح خلال نهاية شهر يناير وخلال شهر فبراير للمرور على زراعات القمح للإكتشاف المبكر لإصابات مرض الصدأ الأصفر، خاصة في محافظات: الشرقية ، الدقهلية ، القليوبية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الإسكندرية وبنى سويف، نظرا لملائمة الظروف البيئية خلال هذه الفترة لظهور مرض الصدأ الأصفر لإنخفاض درجات الحرارة.

وناشد خليل مهندسى الإرشاد والمكافحة بمديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة تكثيف المرور على زراعات القمح لإكتشاف أى إصابات مبكرة بمرض الصدأ الأصفر وفى حال إكتشاف أى إصابات بالمرض يتم الإستخدام الفورى للمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية من المحصول للفدان، وعدم تعرضه لاي أضرار.