شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإذاعة: ما يحدث فى مصر منذ عام 2014 حتى اليوم غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، إن وزارة الأوقاف أصبح لها دور مجتمعى وأصبح رجل الدين له دور هام جداً، قائلاً: "ما يحدث فى مصر بشكل عام منذ عام 2014 حتى اليوم غير مسبوق".

جاء ذلك ندوة بصالون الأوقاف الثقافى تحت عنوان "الإعلام والأمن القومى"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، وعدد من الأئمة والواعظات.

وتابع نوار: "الاستقرار هو الصناعة الأهم فى مصر الآن وهو ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإعلام له دور مهم جدا فى صناعة الاستقرار ودوره يكون واضح تماما فى مستوى الإنتاجية من خلال اطلاع المواطنين على ما يحدث".

وأضاف نوار: "تطوير الخطاب الدينى والذى يقصد به طريقة العرض يقع دور كبير جدا على إذاعة القرآن الكريم، والتى يستمع إليها 30 مليون مستمع فى مصر بالإضافة إلى مستمعين الإذاعة من بقية دول العالم، وهذا الدور بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، فدور أئمة المساجد على المنابر هام جدا وهو دور إعلامي على المستوى الأول".

ولفت رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، إلى أنه شكل في بداية عام 2019 شكل لجنة لمراجعة البرامج التي تبث في إذاعة القرآن الكريم وتم اختصارها لـ 40 برنامج وإلغاء 20 كانت متشابهة، وزيادة مساحة القرآن الكريم لتصبح 80% بدلا من 60%، قائلاً: "للأسف تعرضنا لردود أفعال صادمة فى بادئ الأمر".