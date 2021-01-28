خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات بشأن الاستعدادات والتجهيزات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل استعداد الوزارة للامتحانات وتسجيل الطلاب للاستمارة الإلكترونية.

وحددت الوزارة خطوات تسجيل الطلاب الاستمارة، منها إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات بتسجيل الاستمارة الإلكترونية، كما يتم تسجيل الطلاب الاستمارة من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg، ويجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة.

وأوضحت أن تسجيل الاستمارة يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب، ويمكنه الحصول عليه خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكترونى الموحد، والتنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية، وضرورة أن يسجل كل طالب الاستمارة بنفسه، ويراجع الطالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، وتسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء، ويطبع الاستوديو اسم الطالب رباعيا على الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة.