شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 79 منزلا بقرية الديسمي بالجيزة ضمن مبادرة «إعمار المنازل المتضررة من السيول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمراراً لدورها في مساندة ودعم الأسر التي تضررت منازلها من السيول والأمطار وتفعيلاً لمبادرة «إعادة اعمار المنازل المتضررة من الأمطار والسيول» بناء على بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، نظمت مؤسسة «مصر الخير»احتفالية اليوم لتسليم عدد 79 منزلا بقرية «الديسمي» بمركز الصف محافظة الجيزة.

حضر احتفالية تسليم المنازل الدكتور أيمن عبدالموجود ،رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعي «نائباً عن وزيرة التضامن الاجتماعى»، «والدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، ورضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة،و طارق حسن ،مدير مكتب القاهرة بمؤسسة مصر الخير، وأكرم نعمان ،مدير المشروع بمؤسسة مصر الخير، والمهندس وليد عمران، مدير المشروعات الهندسية بمؤسسة مصر الخير .

وقال طارق حسن، مدير مكتب القاهرة بمؤسسة مصر الخير، إن تسليم هذه المنازل التي تم إعادة إعمارها وعددها 79 منزلاً يأتى تفعيلاً للدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة «مصر الخير» في مساعدة الأسر التي تضررت منازلها من الأمطار والسيول الشديدة التي شهدتها محافظات الجمهورية، ومساعدة الأسر المتضررة التي لا تستطيع تحمل تكلفة رفع كفاءة وإعادة اعمار المنزل.

وأضاف أكرم نعمان، مدير المشروع بمؤسسة مصر الخير أن هذه المبادرة تأتى في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «مصر الخير» وتفعيلاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة «مصر الخير» والذي يستهدف رفع كفاءة وإعادة اعمار المنازل التي تأثرت بالطقس السيء الذي مرت به البلاد خلال شهر مارس 2020 بمحافظتي الجيزة والشرقية بإجمالي عدد 290 منزلا«.وهذا التعاون يؤكد على أهمية تعزيز دور المشاركة المجتمعية في الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد.

"مصر الخير" تنظم احتفالية لتسليم 79 منزلا بقرية الديسمى بالجيزة ضمن مبادرة "إعادة إعمار المنازل المتضررة من الأمطار والسيول"

"مصر الخير" تنظم احتفالية لتسليم 79 منزلا بقرية الديسمى بالجيزة ضمن مبادرة "إعادة إعمار المنازل المتضررة من الأمطار والسيول"