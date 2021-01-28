شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بتمي الامديد، وذلك في رابع أيام إعطاء اللقاح للأطقم الطبية بالمستشفى.

وطمأن «مكى»، في بيان صحفى، الأطقم الطبية والمواطنين على سلامة اللقاح وأمانه للجميع، وقال: «الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا وتم توفير اللقاح بمستشفيات العزل حماية للأطقم الطبية لأن ذلك من أولويات القيادة السياسية بمصر تماشيا مع كافة دول العالم»، مشيرا إلى إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطقم الطبية وأن تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي.

وعلى الصعيد نفسه شهد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

وأوضح أن الدقهلية بدأت بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح كمرحلة أولى وستطعم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ثم المواطنين الراغبين في ذلك .

ودعا وكيل وزارة الصحة كافة الأطقم الطبية في مستشفيات الدقهلية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح حيث سيتم توفيرها تباعا بمستشفيات الصدر والحميات، ثم باقي مستشفيات الفرز بالدقهلية.

وذكر أنه تم تسجيل حوالي 200 فرد من الأطقم الطبية في مستشفى تمى الأمديد على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات وذلك منذ يوم الإثنين الماضى.