شكرا لقرائتكم خبر عن «ايلون ماسك» يتوقع بيع نحو مليون سيارة كهربائية فى ٢٠٢١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «وول ستريت جورنال الأمريكية»، إن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية سجلت أول عام كامل من الربحية في ٢٠٢٠.

وتخطط الشركة لزيادة الإنتاج بشكل حاد بعد عام قياسي للتسليمات، وقد تضاعف سهم «تسلا» أكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية ٢٠٢٠، مما منحها رسملة سوقية أكبر من العديد من الشركات العملاقة في الصناعة الأمريكية. لكن صعودها لم يكن بالضرورة مدفوعًا بالأساسيات أو العوامل الموضوعية كما قالت الصحيفة.

وضعت «تسلا انك» خططًا لزيادة حادة في الإنتاج خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، حيث تتوقع شركة سيلكون فالى ذراع تسلا لصناعة تلك السيارات، زيادة عمليات التسليم بنحو 50 ٪ سنويًا، وقال الرئيس التنفيذي ايلون ماسك الأربعاء، ان الشركة قامت بتسليم حوالي نصف مليون سيارة للعملاء العام الماضي.

واقترح ماسك هدف تسليم يتراوح بين ٨٤٠ الف إلى مليون مركبة في عام 2021. بينما تتوقع صحيفة وول ستريت حوالى ٧٩٦ الف مركبة.

وسجلت تسلا أرباحًا في ٢٠٢٠ بلغت 721 مليون دولار أمريكي من مبيعات بلغت حوالي 31.5 مليار دولار أمريكي، مدعومة بزيادة عمليات التسليم وزيادة الإيرادات من عمليات بيع خبرات فنية وائتمانات مختلفة، ويقارن ذلك بخسارة قدرها 862 مليون دولار ومبيعات بقيمة 24.6 مليار دولار في عام 2019.

لم تشر الصحيفة إلى الاثار المتوقعة من منافسات قوية لتسلا من شركات أمريكية وصينية كبرى تراهن على ابتكار بطاريات جديدة قادرة على شحن السيارة في نحو ١٥ دقيقة، على عمليات وارباح تسلا مستقبلا.