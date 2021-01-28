شكرا لقرائتكم خبر عن 197 ألف و685 طلب للتصالح في مخالفات البناء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أن المحافظة تلقت حتى الآن 197 ألف و685 طلب للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة (681 مليون و200 ألف جنيه) مؤكداً على استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء بمد فترة التصالح حتى نهاية مارس المقبل 2021.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار أعمال اللجان الفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة لاستيفاء كافة الأوراق والنماذج الخاصة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع المخالفة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأوضح أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة وأن المبالغ المحصل سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى اهتماما بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة لتصحيح الأوضاع المخالفة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتحقيق المستهدف.