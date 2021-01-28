شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر» تبتكر أغطية جديدة لبالوعات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتوجيهات ودعم لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس الإدارة، وبجهود عدد من الفنيين المتخصصين ومتابعة مهندس أبو النجا عرابى، مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف، في تصنيع أغطية مطابق الصرف الصحي بطريقة جديدة ومطورة تساعد فى التصدى لظاهرة سرقة أغطية البالوعات.

وقال وليد الادفاوى، المتحدث الإعلامى، إنه تم تصنيع الأغطية من مواد خرسانية ومواد أخرى تتحمل الضغوط وغير قابلة للكسر مروراً بعدة مراحل فى التصنيع مما يضمن جودة وكفاءة للغطاء فى قدرته على التحمل وفى عدم السرقة أيضاً، غير إن هذه الأغطية غير مكلفة من حيث التصنيع وبجوده أفضل من أغطية المستخدمة سابقاً.

وأضاف أن الفكرة والتصنيع تمت بمحطة ٣ للصرف الصحي التابعة لإدارة الأقصر وبالجهود الذاتية من كوادر وعمال وفنيين مع الإصرار للوصول للنتائج المطلوبة، موضحاً أن ذلك تم فى إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى على آمن وسلامة المواطنين وخوفاً من سقوط أحد المارين فى البالوعات، لافتاً إلى أن انتشار ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، تسبب ضرر كبير على الشركة لتكلفها مبالغ هائلة لإعادة شراء أغطية أخرى وأيضاً على سلامة وآمن المواطنين من السقوط بها أو انتشار الأمراض والأوبئة.