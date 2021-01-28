شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأقصر العام: خروج وتعافي ٢٢ حالة من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، اليوم، خروج وتعافي ٢٢ حالة من مصابي فيروس «كورونا» بعد التأكد من سلبية العينة، والتأكد من التحاليل الطبية والأشعات التي أكدت سلامة المصابين، ليرتفع العدد لأكثر من ١٢٧ حالة من المتعافين.

وقال «عمر»، إنه يوجد في قسم العزل كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، وله ممر خاص لحالات العزل، مؤكدا توافر كافة المستلزمات للمستشفى.

وناشد الدكتور خلف عمر، المواطنين على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مقدما شكره إلى المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، على الدعم المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفى.