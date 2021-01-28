شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام سوهاج يسلم 40 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام، اليوم، اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، نائبا عن المحافظ اللواء طارق الفقي، بتسليم 40 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح السكرتير العام، خلال التسليم الذى جرى بحضور عبدالحليم سيد محمد مدير الأملاك، والسيد التهامي مدير وحدة التقنين بديوان عام المحافظة، أنه تم اعتماد 2740 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، حيث بلغت حصيلة التقنين 339 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أنه جاري تجهيز 2049 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين.

وأكد السكرتير العام، أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.