شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين لجنة شعبية مصرية لدعم العلاقات بين دول وادي النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نخبة من المصريين، الذين يشغلون مناصب ومواقع مختلفة، عن تدشين وبدء عمل اللجنة الشعبية المصرية لدعم العلاقات بين دول وادي النيل، وذلك في إستجابة لتكوين لجنة مماثلة في السودان، حيث تم إختيار الدكتورة أماني الطويل منسقا عاما للمبادرة المصرية.

حضر اللقاء الذي أقيم بفندق سفير بالدقي كل من محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة، والسفير على يوسف منسق اللجنة السودانية.

وقال السفير إلياس إن المصير المشترك يجمع البلدين، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على المدركات والمشتركات الإيجابية التي تجمع دول وشعوب وادي النيل.

وأكد سفير دولة السودان في مصر على ضرورة تجاوز مراحل القطيعة وكل ما من شأنه التأثير على قوة العلاقات بين مصر والسودان.

وقال السفير: «هذه المجهودات غير الرسمية من شأنها دعم دوائر صناعة القرار في البلدين، وسياستهما الإيجابية إزاء بعضهما البعض، كما يبني الجسور المطلوبة في كافة المجالات لتطوير العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة سواء الإقتصادية والثقافية والإعلامية«.

ومن جانبه، قدم السفير على يوسف شرحا وافيا بشأن المجهودات السودانية لتكوين اللجنة السودانية، وطبيعة عملها في الفترة القادمة مشيرا إالي أن تكوين اللجنة الموازية في مصر من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق جديدة.

وقالت الدكتورة أماني الطويل، إن العلاقات الشعبية المصرية مع دولتي السودان قد تضررت خلال حكم الجبهة القومية الإسلامية السودانية إعتبارا من عام ١٩٨٩. مضيفة أنه حان الوقت لتصحيح الإدراكات المغلوطة، والممارسات الخاطئة على المستويات غير الرسمية،كما أشارت إلى ضرورة التفاعل الإيجابي الذي يؤسس شراكات جديدة تتواكب مع الوجدان الإيجابي والواقعي لشعوب وادي النيل.

وتوافق المجتمعون على تكوين لجان نوعية للجنة المصرية متوافقة مع لجان اللجنة السودانية حتي يتم التشبيك الإيجابي بين المبادرتين،في أسرع وقت ممكن ويستطيعا دعم دوائر صناعة القرار في المرحلة المقبلة ،وذلك فيما يخص دعم الإتجاهات الإيجابية في السياسيات الرسمية للبلدين لصالح بعضهما البعض.

وقد تم الإستقرار على تكوين لجان للتنسيق الأكاديمي بين البلدينوإقامة مرصد إعلامي،وقيام لجان برلمانية ،إقتصادية وثقافية، ولجنة للمرأة والشباب.

وانصب النقاش خلال الإجتماع التنسيقي على ضرورة تحديث وسائل التفاعل غير الرسمي بين دول وادي النيل مصر والسودان وجنوب السودان ،في مجالات مستحدثة مثل إتحادات الكتاب ونقابات الصحفيين، ودعم العلاقات على المستوي الشعبي،حيث أشار بعض الحضور المصريين إلى ضرورة إتاحة الفرصة لمنح سودانية دراسية للمصريين أو إجراء بحوث ميدانية، وأن يشمل التبادل الطلابي وجود مصري في السودان، كما دعا الحاضرون إلى تعديل بعض محتويات المناهج السودانية التي تساهم في تكوين صورة ذهنية سلبية عن مصر لدي النشء السوداني، وهو ماوعد السفير محمد إلياس بمعالجته في المناهج الجديدة.

كما أكد الحضور على ضرورة دعم كل ما من شأنه زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين لخلق شبكة من المصالح الإقتصادية وتسهيل وتيسير حرية الحركة بين الجانبين.

حضر اللقاء لفيف من رموز النخبة المصرية، بعضهم من الموقعين على بيان المثقفين المصريين الداعم للثورة السودانية.

وقد كان من أبرز الحضور وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي والسفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية ،وعضو المجلس القومي للمرأة والسفير صلاح حليمة الذي عمل مندوبا للجامعة العربية في السودان لتسع سنوات، وكذلك السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد الوزير الأسبق لدول الجوار، كما شارك الدكتور شريف الخريبي الرئيس التنفيذي لشركة الكوميسا للتجارة .

كما مثلت الحضور البرلماني النائبة رشا أبوشقرة أمين سر اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، والنائب عماد الدين حسين عن مجلس الشيوخ. وكذلك حاتم باشات عضو البرلمان المصري السابق، وحسن غزالي رئيس المكتب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، ود. حماد الدسوقي رئيس جمعية الصداقة المصرية الجنوب سودانية، ومحمد عز مدير مؤسسة النيل للدراسات .

وكانت المجموعة الأكاديمية مثلهم كل من د. أماني الطويل مستشار مركزالأهرام للدراسات الإستراتيجية ،فيما كان من كلية الإٍقتصاد والعلوم السياسية د.نيفين مسعد عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان ،وكذلك د راوية توفيق الأستاذ بالكلية .

وقد إهتمت بالمشاركة كل من د. سالي فريد أستاذ الإقتصاد بمعهد البحوث والدرسات الإفريقية ود عباس شراقي إستاذ الجيولوجيا بالمعهد.،كما شاركت د. داليا حسين أستاذ الموسيقي العربية بمعهد التربية الموسيقية بجامعة عين شمس.وكذلك د. حماد الدسوقي رئيس جمعية الصداقة المصرية الجنوب سودانية ،قد حضر عن الصحفيين كل من جمعة حمد الله الصحفي جريدة المصري اليوم ،وسمر إبراهيم بصحيفة الشروق ومروة كامل الخبيرة الإعلامية ،ورندا خالد من جريدة الوفد فيما مثل مجموعة أفريقانيون بمركز البحوث العربية والإفريقية كل من د، عبير الفقي وخليل منون ود. سحر إبراهيم مدرس الإنثربولوجيا بمعهد البحوث والدرسات الإفريقية .