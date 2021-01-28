شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يطبق منظومة «JUST IN TIME» على 600 سفينة لرفع معدلات التداول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، عن نجاح تطبيق منظومة «JUST IN TIME» للسفن ما ساهم في تحقيق معدلات تداول غير مسبوقة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وتتيح منظومة «JIT»التنسيق والتخطيط المسبق لتراكي السفن ورسوها على الأرصفة المخصصة لها مسبقا فور وصولها إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، دون الحاجة إلى الانتظار على المخطاف.

ومن جانبه، قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن المنظومة الجديدة التي بدأ تطبيقها في نهاية سبتمبر الماضي حققت نجاحا كبيرا بعد تنفيذها على 600 سفينة خلال الـ 3 أشهر الماضية.

ميناء الاسكندرية يطبق منظومة " JUST IN TIME" على 600 سفينة لرفع معدلات التداول - صور

ميناء الاسكندرية يطبق منظومة " JUST IN TIME" على 600 سفينة لرفع معدلات التداول - صور

ميناء الاسكندرية يطبق منظومة " JUST IN TIME" على 600 سفينة لرفع معدلات التداول - صور

ميناء الاسكندرية يطبق منظومة " JUST IN TIME" على 600 سفينة لرفع معدلات التداول - صور

وأشار إلى أن المنظومة حققت عدة مكاسب أبرزها سرعة دوران الأرصفة، وزيادة معدلات التداول، وإثراء ثقة المتعاملين مع الميناء، بالإضافة إلى تقليل التكدسات، وتقليل غرامات التأخير، ما يعزز من الدخل القومي المصري.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المنظومة تضمن تدفق السلع والبضائع وآليات التصنيع إلى الأسواق المصرية دون عوائق أو تأخير، لاسيما ميناء الإسكندرية تمر من خلاله نحو 30% من حجم تجارة مصر الخارجية.

بينما، كشف أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أنه جاري العمل لتشمل المنظومة كافة السفن المترددة على الميناء في أسرع وقت ممكن كجزء من أهداف هيئة ميناء الإسكندرية خلال عام ٢٠٢١.