الارشيف / أخبار مصر

حملات نظافة مكبرة بشوارع حي المطار بمدينة الأقصر

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة مكبرة بشوارع حي المطار بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حي المطار مدينة الأقصر، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق شوارع حي المطار، وذلك في إطار توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر بمواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها.

حيث واصل حي المطار من خلال قطاع النظافة بالحي، حملات النظافة ورفع القمامة أولا بأول لتحقيق معدلات أفضل في النظافة بالشوارع والميادين الواقعة بنطاق الحي.

شملت حملات النظافة رفع التراكمات من طريق الزناقطة ومنشأة العماري العمومي وطريق الموقف وكذلك جارٍ مواصلة العمل في كافة المناطق حتى يتم القضاء نهائيا على التراكمات من حي المطار، بالاضافة إلى تركيب كشافات جديدة بطريق كولت الناظر ومدخل طريق القباحي الشرقي الترابي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    163,761

  • تعافي

    127,963

  • وفيات

    9,115

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا