شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة مكبرة بشوارع حي المطار بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حي المطار مدينة الأقصر، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق شوارع حي المطار، وذلك في إطار توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر بمواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها.

حيث واصل حي المطار من خلال قطاع النظافة بالحي، حملات النظافة ورفع القمامة أولا بأول لتحقيق معدلات أفضل في النظافة بالشوارع والميادين الواقعة بنطاق الحي.

شملت حملات النظافة رفع التراكمات من طريق الزناقطة ومنشأة العماري العمومي وطريق الموقف وكذلك جارٍ مواصلة العمل في كافة المناطق حتى يتم القضاء نهائيا على التراكمات من حي المطار، بالاضافة إلى تركيب كشافات جديدة بطريق كولت الناظر ومدخل طريق القباحي الشرقي الترابي.