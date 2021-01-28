شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تتقدم ٩٨ مركزًا على المستوى الدولي بتصنيف «ويبومتركس» الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة 98 مركزاً على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الإسباني إصدار يناير ٢٠٢١، حيث احتلت المركز 1515 بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف وذلك في إطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق مزيدا من التقدم في ملف التصنيفات العالمية.

وقال بيان صحفي، الخميس، إنه على صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 24 من بين 1216 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت المركز 26 من بين 1907 جامعة أفريقية ومحليا، وحصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 72 جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية شاركت في التصنيف.

وأشار«الجيزاوي»، إلى تقدم جامعة بنها 113 مركزاً في مؤشر الانفتاح Openness، كما تقدمت 112 مركزا في مؤشر التميز البحثي (Excellence) عن الإصدار السابق في يوليو 2020، مؤكدا أن هذا يعبر عن نجاح برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها الجامعة لدعم الباحثين بها.

من جانبه، أضاف الدكتور شادي المشد، مدير البوابة الإلكترونية، أن جامعة بنها حصلت على المركز 4832 عالمياً في مؤشر التأثير (Impact) بتقدم 61 مركزا مقارنة بإصدار يوليو 2020.

وأضاف «المشد»، أن مؤشر التواجد (Presence) والخاص بحجم الموقع لم يعد ضمن مؤشرات التقييم وفق اعلان ويبوميتركس لطريقة التقييم Methodology بعد تعديلها.