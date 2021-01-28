شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنيا» تنعي شهيدة توفت متأثرة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة أطباء المنيا بيانا، نعت فيه أحد أطبائها الذي توفت متأثراً بإصابتها بفيروس كورونا.

ونعت النقابة الطبيبة الشابة الدكتورة آيات محمد سعد، أخصائي طب الأطفال بمستشفى التأمين الصحي بمركز بني مزار شمال المنيا، كشهيدة للواجب، الذي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتوجهت النقابة لأسرة الراحلة، شهيدة الواجب بخالص العزاء، داعية أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يشار أن القطاع الطبي بالمنيا فقد عدد من شهداء الواجب خلال العام الماضي 2020، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورنا، بينهم نحو خمسة من مشاهير الأطباء وممرضتين وصيدلي.