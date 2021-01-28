شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الطواقم الطبية في مستشفى عزل كفر الدوار بلقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الصحة بالبحيرة بتطعيم الطواقم الطبية في مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد في محافظة البحيرة.

وأعلن الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بدء التطعيم بلقاح كورونا في المستشفى، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية هي الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وتتم حملات تطعيم الأطقم الطبية بإشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، والدكتور عماد حمدي مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية في مديرية الصحة بالبحيرة.

بدء تطعيم الطواقم الطبية فى مستشفى عزل كفر الدوار بلقاح كورونا

بدء تطعيم الطواقم الطبية فى مستشفى عزل كفر الدوار بلقاح كورونا

بدء تطعيم الطواقم الطبية فى مستشفى عزل كفر الدوار بلقاح كورونا