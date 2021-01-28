شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متقطعة على محافظة البحيرة ووقف حركة الصيد والمعديات النيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مراكز محافظة البحيرة سقوط أمطار متقطعة خفيفة صاحبها نشاط فى حركة الرياح، وتم غلق ميناء الصيد فى قرى المعدية بمركز إدكو وبوغاز رشيد أمام حركة الصيد بسبب سوء حالة الطقس اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد حذرت من نشاط الرياح وسقوط أمطار مع ارتفاع حركة الأمواج نتيجة تأثر شمال البلاد بمنخفض جوي وأن ارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلى 3.5 مترًا.

ومن جانبه أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رفع درجة الإستعداد وانعقاد غرف العمليات المركزية والتابعة تحسبًا لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح الشمالية الغربية اعتبارًا من صباح الخميس ٢٨ يناير ويصاحبها سقوط الأمطار متوسطة علي فترات متقطعة وتكون غزيرة ليلاً وتستمر حتى يوم الجمعة، ويصاحبها انخفاض درجات الحرارة.

وشدد المحافظ على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة والترع الرئيسي فى المحافظة والتأكد من توافر كافة وسائل الامان واتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح ووقفها فى حالة شدة الرياح والأمطار.