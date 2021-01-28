شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق "المتحف المصرى الكبير" مشروع تخرج طالب بفنون تطبيقية جامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم طالب بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان نموذج " أبلكيشن" تطبيق للمتحف المصرى الكبير على الهواتف المحمولة للترويج للمتحف المصرى ومحتوياته ضمن مشروعات تخرج الفرقة الرابعة بقسم الطباعة والنشر والتغليف بالكلية.

وقال الطالب محمد عصام رشاد خالد صاحب التصميم إن التصميم عبارة عن مرحلة أولى للتطبيق كنموذج مصغر لتطبيق للتعريف بالمتحف المصرى الكبير، ضمن مقرر تصميم الوسائط المتعددة الذى يشرف عليه د. سامح حسان، ود.سوزان فرحات، بحيث تتمثل المرحلة الثانية للمشروع في تنفيذ تطبيق هاتف ذكى.

وأضاف محمد عصام أنه اختار أن يوظف تكليفه بمشروع التخرج ليدعم السياحة بتصميم نموذج تطبيق للهواتف يدعم لغات متعددة لمساعدة السائحين والزائرين لمصر فى معرفة أكبر قدر من المعلومات عن المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه قريبا لبتقديم شرح مفصل لكل القطع الأثرية التي يضمها، ومعرفة المعلومات اللازمة عنها.

وأوضح عصام أنه استعان في تنفيذ التصميم بالرسوم الفرعونية بألوان تتناسب مع طبيعة محتوى التطبيق وتعبر عن روعة وجمال الحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن التصميم يدعم اختيار اللغة فضلا عن اللغة العربية، بالإضافة إلى تقديمه شرحا تفصيليا عن كل تمثال بصور من جوانب مختلفة (3D) وفيديو يشرح التمثال.

وتابع محمد عصام أن تطبيقه يتضمن نافذة لشراء تذاكر المتحف للتقليل من التزاحم على شراء التذاكر ويحصل مشترى التذكرة على رمز QR Codeيتم قراءته بأجهزة المسح ليسمح بالدخول إلى المتحف، فضلا عن تقديم خريطة داخلية للمتحف وأماكن عرض القطع الأثرية التى يرغب السائح فى الوصول إليها وتوجيهه إليها.

وعبر محمد عصام عن أمنيته أن يتحول مشروع تخرجه لتطبيق على الواقع تتبناه وزارة السياحة وتنفذه لخدمة الساحة المصرية، قائلا: "أحسن شعور في الدنيا إنك تساعد بلدك في رحلتها للتنمية والتقدم.. أهدى نموذج التطبيق لوزارة السياحة ونفسى أساهم فى تنشيط السياحة في مصر".