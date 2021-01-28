شكرا لقرائتكم خبر عن معهد اعداد القادة يجتمع مع ممثلى وزارة التضامن لبحث إعداد القيادات الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان والتابع لوزارة التعليم العالى، وممثلا عن الوزارة، اجتماع تنسيق، مع الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعى، وبحضور كلاً من الدكتورة ياسمين الكاشف - أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور إبراهيم عسكر - مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى، وأحمد عباس - مشرف المشروع الرئاسى ( مودة ) بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك لبحث سبل التعاون المشتركة بين الثلاث جهات من خلال تقديم برامج متنوعة لإعداد القادة وبرامج توعوية للشباب لمكافحة الأدمان، والتوعية للمقبلين علي الزواج لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وقال بيان صادر عن معهد إعداد القادة، أن ذلك فى ضوء توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبد الغفار ونائب وزير التعليم العالى والدكتور محمد أيمن عاشور، بإعداد القيادات الشبابية وتمكينهم كى يكونوا قادة قادرين على تحمل المسئولية طبقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالى خلال الفترة القادمة ودعمها للأنشطة الطلابية المختلفة والمبادرات المبتكرة.