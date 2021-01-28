شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: ندعم وضع اشتراطات جديدة للبناء للقضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن النقابة تدعم تمامًا توجه الدولة فى القضاء على العشوائيات، وتطوير التخطيط العمرانى، وهو ما يتطلب وضع اشتراطات بنائية جديدة، موضحا أنه شارك مؤخرًا فى اجتماع وزارى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة اشتراطات البناء والتراخيص.

وأضاف ضاحى، فى بيان: النقابة حريصة على التعاون الكامل للوصول إلى صيغة نهائية في اشتراطات البناء وإصدار التراخيص، وعمل كافة التسهيلات للمواطنين، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التيسير على المواطنين ودور كافة الجهات، وتحقيق بيئة عمرانية متطورة، مؤكدًا على دور النقابة فى تنظيم مزاولة المهنة، طبقًا للقانون، فيما يخص الأعمال الهندسية الاستشارية والإشراف على التنفيذ، وهذا الأمر يتحقق بتعاون جميع الجهات المعنية، والقيام بمهامها التي حددها القانون.

وأشار إلى أن النقابة اتخذت خطوات إيجابية كبيرة في تفعيل استثماراتها، وعلى رأسها مستشفى المهندسين وأرض سيتي ستار ومصنعا المكرونة وكفر ربيع، لافتًا أنه خلال فترة وجيزة ستكون شركة استثمارات النقابة، التى وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على تأسيسها "واقعًا ملموسًا"، مضيفا: ندرس حاليًا تحديد اسم الشركة لتسجيله فى هيئة الاستثمار، وسيمتلك صندوق المعاشات أكثر من 99% من رأسمال هذه الشركة، والنسبة الباقية سيتم طرحها على المهندسين.

من جانبه أشار الدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفنى ببنقابة المهندسين، إلى أن اللجنة المكلَّفة بهيكلة مؤسسة النقابة العامة والتي تضم رئيس المكتب الفني وأمين عام النقابة والمهندس شريف هدارة والدكتور هشام عرفات، ستقدم تقريرًا شاملًا بما انتهت إليه خلال شهر فبراير المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع مستشفى المهندسين، استعرض المهندس محمد سماحة، الجدول الزمني الذي انتهت إليه اللجنة المصغرة التي شكلها المكتب الفني لدراسة ملف المستشفى، وكلف المكتب الفني بدراسة الأسلوب الأمثل لمشاركة المستثمرين في إنشاء مستشفى المهندسين، وهل ستكون هذه المشاركة بنظام B.O.T أو P.P.P أو بطريقة أخرى.

ومن جانبه أشار المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى ضرورة إعطاء المستثمر "ميزة تنافسية" لتشجيعه على المشاركة، كبناء جزء من المشروع وإنهاء الموافقات، وأوضح "حنورة" أن هناك عدة طرق للمشاركة، لافتًا إلى أنه لا بد من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، ومقارنة البدائل والنماذج الاقتصادية، للوصول للأفضل.

وأعلن المهندس شريف هدارة، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة دراسة ملف مصنع كفر ربيع، أنه سيتم طرح المصنع للإيجار، خلال مناقصة محدودة أو عامة، منتصف شهر فبراير القادم.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق ورئيس لجنة دراسة ملف مصنع المكرونة، أن اللجنة تلقت دراسة شركة "بوهلر" السويسرية الخاصة بإعادة تأهيل المصنع، وقال: "يتبقى أمر هام في إعادة تشغيل المصنع، وهو تحديد نوع المنتجات، وهذا الأمر يتطلب دراسة دقيقة للسوق".

وطلب نقيب المهندسين البدء فورًا في فصل الأرض الخالية الملاصقة للمصنع والبالغ مساحتها 31 ألف متر مربع لاستغلالها في إقامة مشروع آخر يدر عائدًا لصندوق النقابة.

كما استعرض الدكتور أحمد الزيات، عضو المجلس الأعلى، تصورًا معماريًا لاستغلال أرض سيتي ستار، وهو عبارة عن 4 أبراج تستخدم في الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية والعلاجية والفندقية.

وقرر المكتب الفني البدء في وضع تصور عام، لإقامة بنك معرفي بالنقابة.