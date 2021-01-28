شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد بجميع المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد القطاع الديني أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء دليل على وعي الإنسان بالمخاطر، وحب الوطن، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق بها، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء.

وواصلت مديرية أوقاف القاهرة، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ، وأكد مدير مديرية أوقاف القاهرة أن الدين والحضارة والإنسانية منبع النظافة والطهارة والجمال، وأن السلوكيات الصحيحة تبدأ من المسجد ، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة.

كما واصلت مديرية أوقاف البحيرة حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ، وأكد مدير مديرية أوقاف البحيرة أن المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى ، والقيام على نظافتها وتعقيمها وطهارتها شرف لا يضاهيه شرف ، مشيرًا إلى أن الوزارة وجميع الأئمة لا يدخرون جهدًا في توعية الناس بضرورة تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة للحد من انتشار فيروس كورونا ، حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء عن العباد والبلاد .