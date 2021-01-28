شكرا لقرائتكم خبر عن "بيطرى القاهرة" يضبط فراخ فاسدة بمنطقة التونسى فى الخليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت إدارة البيئة بحى الخليفة بالتعاون مع منطقة الطب البيطرى بالخليفة، كمية من الفراخ الفاسدة بمنطقة التونسى، "غير تامة النزف والإدماء وغير كاملة الترييش وبها لزوجة باللمس وتغير بالصفات الطبيعية وتغير لون بعض الأجزاء بالدواجن" كما أنها مذبوحة فى مكان خارج المجازر المرخصة للدواجن، وبدون إشراف بيطرى وصحى، وتم إعدام المضبوطات بمحرقة المجزر الآلي بالبساتين تنفيذا لقرار النيابة.

وفى السياق نفسه، نفذت مديرية الطب البيطري بالقاهرة برئاسة الدكتور صبرى زينهم، مدير المديرية، وتحت إشراف الدكتور تامر المشد مدير إدارة التبين البيطرية، حملة لتحصين الأبقار والأغنام ضد مرض جدرى الماشية والأغنام بالتبين، كما قامت اللجنة بترقيم وتسجيل عدد من الأبقار والماعز، وتوعية وإرشاد المربين بضرورة وفائدة تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة حفاظاً على الثروة الحيوانية وأهمية الترقيم والتسجيل من حيث معرفة التاريخ العمرى والوراثى والتحصينات التى تمت لنفس الحيوان، وكانت اللجنة مكونة من الدكتورة إيمان هوارى رئيس قسم الوقاية والدكتور عماد عبد الحميد.

وكانت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، نظمت ندوة بمركز رعاية طفل الظاهر، بعنوان كيفية انتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وطرق الوقاية، وناقشت الندوة مرض التوكسوبلازما على سبيل المثال، والذى ينتقل من الحيوان إلى الإنسان مثل من القطط إلى الإنسان، وذلك بالتزامن مع طبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من ڤيروس كورونا.

على جانب آخر، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملة بحي النزهة وذلك لضبط المطاعم التي تقدم المأكولات منتهية الصلاحية، أسفرت عن ضبط وإعدام 164 كجم من الأسماك والجمبرى والرنجة والدواجن واللحوم وجميعها كانت بحالة فساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.



إعدام اللحوم الفاسدة



إعدام المضبوطات