شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تستكمل برنامج توعية المزارعين بترشيد استخدام المياه فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل قطاع تطوير الرى، بالتعاون مع هيئة التعاون اليابانية "الجايكا" برنامج التوعية بترشيد استخدام المياه وتطبيق الرى الحديث وتبادل الخبرات لروابط مستخدمي المياه بالمنيا.

ونظمت الإدارة العامة للتوجيه المائى بالمنيا ندوة تحت عنوان "دور الروابط في ترشيد المياه وتبادل الخبرات في مجال الري الحديث" حيث تم مناقشة أساليب الري الحديث والعائد الاقتصادي من تنفيذه لكل من المزارع والوطن وتحقيق المشاركة في نشر الوعي لدى المزارعين لتنفيذه في أي نوع من أنواع الأراضي أو المحاصيل.

وتتخذ وزارة الموارد المائية والرى كافة الاجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

و مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه.

يذكر أن الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها و ترشيد استهلاك المياه والإستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد علي 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.