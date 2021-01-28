شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تشكل مجموعات عمل لمتابعة صرف معاشات فبراير الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت الهيئة القومية للـتأمين الاجتماعى مجموعات عمل وغرفة عمليات لمتابعة صرف معاشات فبراير اعتبارا من الأسبوع المقبل، كذلك تم التأكيد على المنافذ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتذليل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وتستمر الهيئة العامة للتأمينات برئاسة اللواء جمال عوض، فى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن المواعيد المقررة حيث التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ 25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير الجارى، و 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر .

وتلزم المادة (121) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي حال التأخر عن سداد الاشتراكات، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ الآتي بيانها فى المواعيد المحددة.