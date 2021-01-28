شكرا لقرائتكم خبر عن لجان متابعة تفاجئ 124 هيئة شبابية ورياضية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيرّت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية لجان متابعة للقيام بجولات ميدانية مفاجئة على جميع الهيئات الشبابية والرياضية في الإسكندرية والبالغ عددها 124، مركزا وناديا شعبيا، بواقع 48 مركزا شبابيا و76 ناديا شعبيا منتشرة في 8 إدارات فرعية، لضبط منظومة العلم داخلها والوقوف على المستجدات.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن اللجان هدفها متابعة دولاب العمل بمراكز الشباب لضمان انتظام العمل بها والوقوف على كافة المستجدات بها؛ وتفعيلا للدور الريادي الذي تقوم به مراكز الشباب نحو جذب قطاع كبير من الشباب والأسر.

وأوضحت أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه بضرورة تشكيل لجان للمتابعة والقيام بجولات تفقدية مفاجئة للهيئات الشبابية والرياضية، وذلك للوقوف على كافة المستجدات بتلك المنشآت، ولضمان استمرارية العمل داخل مراكز الشباب،والأندية الشعبية وتطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين لها، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة التي تستهدف اكتشاف الموهوبين في مراكز الشباب في مختلف المجالات وتفريغ طاقاتهم من جانب؛ وتحويلها لمراكز إبداعية وتنويرية، ومساهمتها في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

ولفتت إلى أن لجان المتابعة زارت اليوم 5 مراكز شبابية شملت مراكز شباب البرج الجديد، والبرج القديم، والشهيد مهيب، وأبوصير، ونادي بهيج،وتابعت السجلات،كما ناقشت مع مسئولي المركز إمكانية تطوير الأنشطة المقدمة لأبناء محافظة الاسكندرية لجذب المزيد من الأعضاء من مختلف الأعمار بما يضمن شغل واستثمار أوقات فراغ الشباب والبراعم بما هو نافع ومفيد.

وناقشت اللجان بعض الأمور المتعلقة بتطوير الخدمات الاجتماعية للأسر السكندرية لضمان مشاركة الأسر بمراكز الشباب بما يحقق التعارف والتواصل ويعزز استراتيجية بناء الإنسان.