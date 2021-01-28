شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للدورة الخامسة لجوائز «هيكل التشجيعية» 1 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن فتح باب التقدم للدورة الخامسة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي عن عام 2020 على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد.

وتقدم مؤسسة هيكل جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتمنح الجائزتين في ذكرى ميلاد «هيكل» في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربًا شبانًا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2020، على أن تكون هذه الجوائز عونًا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

وتسري شروط جوائز مؤسسة هيكل على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، ويحق التقدم لجميع الجنسيات العربية، ويجب أن يكون سن المتقدم 40 سنة أو أقل في 31 ديسمبر 2020.

ويبدأ التقديم لجوائز مؤسسة هيكل يوم 1 فبراير 2021، ولمدة 4 شهور بحيث ينتهي التقديم في 31 مايو 2021.

ويرسل المتقدمون للجوائز الأعمال المُقدمة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وزيارة الموقع الإلكتروني www.heikal.info